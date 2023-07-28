Катар виділяє Україні $100 млн гуманітарної підтримки [ Редагувати ]
Катар виділяє Україні $100 млн гуманітарної підтримки. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль після переговорів з міністром закордонних справ Катару шейхом Мухаммадом бін Абдулрахманом бін Джассім Аль Тані.
За словами очільника уряду, гроші від Катару будуть спрямовані на відновлення у сфері медичного забезпечення, освіти, гуманітарне розмінування та інші важливі соціальні й гуманітарні проекти.
Під час зустрічі сторони також відзначили важливість відновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи та необхідність продовження реалізації ініціативи Grain from Ukraine. Шмигаль заявив:
Вийшовши із Чорноморської зернової ініціативи, росія поставила під загрозу життя мільйонів людей у всьому світі, насамперед у країнах Африки та Азії.
Вихід із зернової угоди, воєнні злочини й злочини проти людяності, геноцид з боку росії вимагають негайної та рішучої відповіді міжнародної спільноти.
Крім того, Україна та Катар домовилися тісно співпрацювати в межах Спільної міжурядової комісії з економічного, торговельного та технічного співробітництва.
Влада Катару регулярно надає Україні гуманітарну допомогу. У квітні через Катарський фонд розвитку Україна отримала $5 млн на допомогу біженцям.
Нагадаємо, напередодні Україна отримала від Світового банку $1,5 млрд під гарантії Японії.
по темі
Давайте разом з вами розберемось, кому, які і за що у серпні положені виплати
До бюджету України надійшло $1,5 млрд пільгового фінансування під гарантії уряду Японії через механізм Цільового фонду Світового банку
Трамп вважає, що Європа має надати допомогу Україні на $100 млрд. Як зазначив колишній американський президент, територіально Європа розташована ближче до України, а США від континенту "відокремлює океан"
Подвоєння підтримки України та припинення війни є єдиним найкращим способом сприяти світовій економіці
З серпня на категорію людей, які вважають внутрішньо-переміщеними особами чекають зміни. Деякі переселенці залишаться без державної допомоги