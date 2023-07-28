У центрі Таганрога Ростовської області пролунав потужний вибух. У небо здіймаються клуби диму та пилу.

Очевидці повідомляють, що вибух пролунав неподалік аквапарку "Лазурний" в районі ТЦ "Райдуга Молл" у самому центрі міста. Вибух був такої сили, що біля прилеглих будинків вибило вікна.

​За попередніми даними, вибух стався неподалік Олександрівської площі у дворі Державного банку.

Деякі люди кажуть, що у Таганрозі було чутно два вибухи. Що стало їх причиною - поки що невідомо. Офіційної інформації про те, що сталося, поки немає.

Наразі до місця вибуху прямують екстрені служби. Повідомляється, що люди перебувають під завалами у кафе "Чехов сад". Їх зараз витягують.