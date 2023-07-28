У Таганрогу на Ростовщині пролунав потужний вибух (відео) [ Редагувати ]
У центрі Таганрога Ростовської області пролунав потужний вибух. У небо здіймаються клуби диму та пилу.
Очевидці повідомляють, що вибух пролунав неподалік аквапарку "Лазурний" в районі ТЦ "Райдуга Молл" у самому центрі міста. Вибух був такої сили, що біля прилеглих будинків вибило вікна.
За попередніми даними, вибух стався неподалік Олександрівської площі у дворі Державного банку.
Деякі люди кажуть, що у Таганрозі було чутно два вибухи. Що стало їх причиною - поки що невідомо. Офіційної інформації про те, що сталося, поки немає.
Наразі до місця вибуху прямують екстрені служби. Повідомляється, що люди перебувають під завалами у кафе "Чехов сад". Їх зараз витягують.
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