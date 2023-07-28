Президент України Володимир Зеленський ветував законопроєкт №9437 про виділення додаткових 573,9 млн грн на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду. Про це повідомив народний депутат Ярослав Залізняк.

12 липня Комітет із питань бюджету рекомендував Верховній Раді ухвалити за основу і в цілому законопроєкт №9437 щодо внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік", який передбачав добудову музею. Рада виділила гроші на завершення будівництва музею Голодомору 13 липня.

Ця новина викликала суспільний резонанс і скандал. Українці почали масово обурюватись у соцмережах, що виділення понад 0,5 млрд грн з бюджету на музей, під час війни, м'яко кажучи, не на часі.

І краще спрямувати їх на фінансування армії: підвищення зарплат військових, закупівлю дронів і т.і.

Нагадаємо, Національний музей Голодомору-геноциду створено в Києві за наказом Кабміну 8 липня 2009 року, а фактичне відкриття музею відбулося у серпні 2009 року.

28 листопада 2020 року під час вшанування пам’яті жертв голодоморів в Україні, президент Зеленський доручив уряду дофінансувати проєкт комплексу Національного музею Голодомору-геноциду.