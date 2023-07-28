Президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо Питання Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Глава держави присудив Шевченківську премію 2023 року лауреатам, яких оголосили у березні. І затвердив новий персональний склад Шевченківського комітету.

Попередній голова комітету Юрій Макаров склав свої повноваження у березні 2023 року через скандал, пов'язаний з несвоєчасним оголошенням результатів Шевченківської премії.

Присудили Національну премію України імені Тараса Шевченка 2023 року:

КАЛИТКО Катерині Олександрівні, поетесі - за книгу поезій "Орден мовчальниць";

КОМПАНІЧЕНКУ Тарасу Вікторовичу, БЕРЕЖНЮКУ Максиму Павловичу, ДАНИЛЕЙКУ Северину Володимировичу, КРИСЬКУ Ярославу Андрійовичу, ОХРІМЧУКУ Сергію Михайловичу, виконавцям гурту "Хорея Козацька" - за авдіоальбом "Пісні Української революції";

НАЗАРЕНКУ Михайлу Йосиповичу, літературознавцеві - за книгу "Крім "Кобзаря". Антологія української літератури. 1792 - 1883" у двох частинах;

ПОРТНІКОВУ Віталію Едуардовичу, журналістові - за публіцистичні статті та виступи останніх років;

ЦІЛИК Ірині Андріївні, режисерці - за документальний фільм "Земля блакитна, ніби апельсин".

Розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка на 2023 рік - 429 тис. грн кожна.

Склад Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка:

НИЩУК Євген Миколайович - актор, голова Комітету;

ЧИСТЯК Дмитро Олександрович - письменник, літературознавець, заступник голови Комітету (за згодою);

ВАСИЛЬЄВ Сергій Геннадійович - театральний критик (за згодою);

ВЕСЕЛОВСЬКА Ганна Іванівна - театрознавець (за згодою);

ГАЙДАЙ Ігор Миколайович - фотохудожник (за згодою);

ЖИРОВ Олексій Леонідович (Олекса МАНН) - художник (за згодою);

КАРП’ЯК Вадим Дмитрович - журналіст, телеведучий (за згодою);

КАШУБА-ВОЛЬВАЧ Олена Дмитрівна - мистецтвознавець (за згодою);

КОРНІЄНКО Валентина Іллівна - майстер народного мистецтва, мистецтвознавець (за згодою);

КУЗАН Василь Васильович - письменник, літературознавець (за згодою);

ЛЮБКА Андрій Степанович - письменник (за згодою);

МИХАЙЛЮТА Олег Ігорович (Фагот) - музикант (за згодою);

МУДРАК-КОВАЛІВ Олеся Вікторівна - письменниця (за згодою);

САХНО Іванна Анатоліївна - акторка (за згодою);

СИДОРЕНКО Віктор Дмитрович - художник (за згодою);

СІРЕНКО Володимир Федорович - диригент, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (за згодою);

ФРОЛЯК Богдана Олексіївна - композитор, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (за згодою);

ХАЛПАХЧІ Андрій Якович - кінознавець (за згодою);

ШВАЧКА Анжеліна Олексіївна - оперна співачка, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (за згодою).

Президент Зеленський доручив наступного року провести конкурс , щоб відзначити окремою номінацією "видатні твори літератури і мистецтва, публіцистики і журналістики, присвячені героїчній боротьбі українського народу під час збройної агресії Російської Федерації проти України".

Шевченківська премія - найвища творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва в Україні. Її вручають з 1961 року. Лауреатів премії традиційно мають оголосити у день народження Тараса Шевченка, який відзначають 9 березня.