Зеленський затвердив новий склад комітету Шевченківської премії та запровадив нову номінацію [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо Питання Національної премії України імені Тараса Шевченка.
Глава держави присудив Шевченківську премію 2023 року лауреатам, яких оголосили у березні. І затвердив новий персональний склад Шевченківського комітету.
Попередній голова комітету Юрій Макаров склав свої повноваження у березні 2023 року через скандал, пов'язаний з несвоєчасним оголошенням результатів Шевченківської премії.
Присудили Національну премію України імені Тараса Шевченка 2023 року:
- КАЛИТКО Катерині Олександрівні, поетесі - за книгу поезій "Орден мовчальниць";
- КОМПАНІЧЕНКУ Тарасу Вікторовичу, БЕРЕЖНЮКУ Максиму Павловичу, ДАНИЛЕЙКУ Северину Володимировичу, КРИСЬКУ Ярославу Андрійовичу, ОХРІМЧУКУ Сергію Михайловичу, виконавцям гурту "Хорея Козацька" - за авдіоальбом "Пісні Української революції";
- НАЗАРЕНКУ Михайлу Йосиповичу, літературознавцеві - за книгу "Крім "Кобзаря". Антологія української літератури. 1792 - 1883" у двох частинах;
- ПОРТНІКОВУ Віталію Едуардовичу, журналістові - за публіцистичні статті та виступи останніх років;
- ЦІЛИК Ірині Андріївні, режисерці - за документальний фільм "Земля блакитна, ніби апельсин".
Розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка на 2023 рік - 429 тис. грн кожна.
Склад Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка:
- НИЩУК Євген Миколайович - актор, голова Комітету;
- ЧИСТЯК Дмитро Олександрович - письменник, літературознавець, заступник голови Комітету (за згодою);
- ВАСИЛЬЄВ Сергій Геннадійович - театральний критик (за згодою);
- ВЕСЕЛОВСЬКА Ганна Іванівна - театрознавець (за згодою);
- ГАЙДАЙ Ігор Миколайович - фотохудожник (за згодою);
- ЖИРОВ Олексій Леонідович (Олекса МАНН) - художник (за згодою);
- КАРП’ЯК Вадим Дмитрович - журналіст, телеведучий (за згодою);
- КАШУБА-ВОЛЬВАЧ Олена Дмитрівна - мистецтвознавець (за згодою);
- КОРНІЄНКО Валентина Іллівна - майстер народного мистецтва, мистецтвознавець (за згодою);
- КУЗАН Василь Васильович - письменник, літературознавець (за згодою);
- ЛЮБКА Андрій Степанович - письменник (за згодою);
- МИХАЙЛЮТА Олег Ігорович (Фагот) - музикант (за згодою);
- МУДРАК-КОВАЛІВ Олеся Вікторівна - письменниця (за згодою);
- САХНО Іванна Анатоліївна - акторка (за згодою);
- СИДОРЕНКО Віктор Дмитрович - художник (за згодою);
- СІРЕНКО Володимир Федорович - диригент, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (за згодою);
- ФРОЛЯК Богдана Олексіївна - композитор, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (за згодою);
- ХАЛПАХЧІ Андрій Якович - кінознавець (за згодою);
- ШВАЧКА Анжеліна Олексіївна - оперна співачка, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (за згодою).
Президент Зеленський доручив наступного року провести конкурс , щоб відзначити окремою номінацією "видатні твори літератури і мистецтва, публіцистики і журналістики, присвячені героїчній боротьбі українського народу під час збройної агресії Російської Федерації проти України".
Шевченківська премія - найвища творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва в Україні. Її вручають з 1961 року. Лауреатів премії традиційно мають оголосити у день народження Тараса Шевченка, який відзначають 9 березня.
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