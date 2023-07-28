Народний депутат від партії "Слуга народу" Ігор Кривошеєв виходить з політичної ради партії та самої партії. Відповідне відеозвернення Кривошеєв опублікував у Facebook.

Офіційно я подав дві заяви: голові фракції політичної партії "Слуга народ" Давиду Арахамії про вихід з політичної ради партії та голові партії "Слуга народу" Олені Шуляк про вихід із партії. Дане рішення зріло давно... Якщо формулювати в трьох словах - то це кадрова політика партії. Мабуть, всім відомо про скандал з нардепами Арістовим і Тищенко, та певно мало кому відомо, що ці двоє мали картбланш на прийняття партійних рішень по Закарпатській області. Дотичним закарпатцям було чудово зрозуміло, що це за люди, але на центральному рівні нам довелося чекати публічних скандалів. Вони покарані, ніби питання вичерпано. Але вони обидва - це результат кадрової політики партії. Це системна проблема.

Кривошеєв додав, що виходить із партії Слуга народу через те, що не згоден з діяльністю голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

Ігор Кривошеєв був учасником "Ліги Сміху", грав за команду "Тяп-ляп". Офіційно представляв Володимира Зеленського на президентських виборах в Ужгороді. Працював у ComedyOrg event – агентстві з організації весіль.

У 2019 році Кривошеєв був 37-м у списку партії "Слуга народу", голова Закарпатської обласної організації партії.

Нагадаємо, напередодні Рада забрала мандат у "слуги народу" Арістова, який відпочив на Мальдівах.