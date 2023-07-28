Українка Катерина Садурська встановила світовий рекорд на змаганнях з фрідайвінгу Vertical Blue 2023, що відбувається на Багамських островах. Про це повідомляє сайт Deeper blue.

31-річна екс-чемпіонка Європи та олімпієць з синхронного плавання пірнула на глибину в 76 метрів за 3 хвилини 11 секунд.

Після встановлення світового рекорду Садурська заявила:

Я приїхала на Vertical Blue, щоб мене почули - це була моя головна мета. Я присвячую своє занурення всім українцям, які борються за свободу на всіх рівнях, але особливо нашим Збройним силам, які ризикують своїм життям, щоб захистити нашу країну та дати іншим можливість жити своїм життям, і які дають мені можливість продовжити тренувальний процес вдома, у Харкові.

Катерина Садурська встановила світовий рекорд у найскладнішій дисципліні фрідайвінгу CNF, де дайвер без ластів та вантажу спускається та піднімається вертикально, використовуючи лише власну м’язову силу. Відео занурення Садурської.

В іншій дисципліні словенка Оленка Артнік встановила світовий рекорд у пірнанні на глибину з подвійними ластами (CWTB) - 109 метрів.

Росіянин Олексій Молчанов, який хотів встановити світовий рекорд серед чоловіків на 103 метри у дисципліні без ластів CNF, знепритомнів на шляху вгору на позначці 30 метрів і отримав червону картку.

Катерина Садурська у 2013 році на чемпіонаті світу з водних видів спорту взяла три "бронзи". У 2014 році виграла срібло та золото на чемпіонаті Європи з водних видів спорту.

Катерина Садурська (у центрі)