У Донецьку завдали удару по будівлі окупаційної "МВС днр" (відео) [ Редагувати ]
Російські ЗМІ повідомляють при приліт у Донецьку біля будівлі обласного управління ДАІ. В останні роки там знаходився "МВС днр".
Інформація про постраждалих уточнюється. Судячи з відео, удар прийшовся біля будівлі, у ній вилетіли шибки.
Окупаційна влада повідомляє, що о 18:05 по Донецьку прилетіли три ракети з реактивних систем залпового вогню.
Гауляйтер Донецька Олексій Кулемзін повідомив, що удар потрапив квартал площі Дзержинського у Ворошилівському районі.
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