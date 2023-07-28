Президент рф володимир путін проігнорував запити президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, який пропонував провести переговори щодо продовження зернової угоди, з якої вийшла росія. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на слова дипломатів та аналітиків.

В останні тижні Ердоган неодноразово заявляв, що хоче поговорити з путіним про поновлення угоди, яка дала змогу вивозити українське продовольство з портів на Чорному морі.

Однак телефонна розмова, на якій наполягає Ердоган, досі не відбулася. За словами дипломатів, влада Туреччини намагається вирішити це питання іншими каналами зв'язку з Кремлем.

За словами співрозмовників WSJ, москва відмовилася від продовження зернової угоди після того, як Ердоган "розлютив" російську владу, повернувши Україні захисників "Азовсталі", зокрема п'ятьох командирів "Азова", які за умовами угоди з рф мали залишатися в Туреччині до кінця війни.

Джерела WSJ вважають, що відмова кремля від участі в зерновій угоді негативно вплине на відносини не лише з Туреччиною, а й із Китаєм. У рамках зернової угоди до КНР постачалася майже чверть зерна, а офіційний Пекін наполягав на необхідності продовжити угоду заради глобальної продовольчої безпеки.

Зернова угода - угода між Україною, росією, Туреччиною та ООН про вивезення зерна з чорноморських портів України (Чорноморськ, Південний та Одеський порт), підписана 22 липня 2022 року. Вона неодноразово продовжувалась.

17 липня кремль не продовжив угоду щодо безпечного вивезення українського зерна через гуманітарні коридори у Чорному морі.

19 липня росія пригрозила, що з 20 липня всі судна, які прямують до чорноморських портів України, будуть розглядатися як потенційні перевізники військових вантажів. 20 липня Міноборони України дзеркально пригрозило рф через погрози суднам у Чорному морі.