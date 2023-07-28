Лідерка збірної України з фехтування Ольга Харлан, яку дискваліфікували на чемпіонаті світу в Італії за відмову потиснути руку "нейтральній" росіянці, отримала автоматичний допуск до Олімпійських ігор 2024 в Парижі.

Відповідний лист президента МОК до української шаблістки опублікував міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

Ольга Харлан рішенням МОК кваліфікована до участі в Олімпіаді. Попри весь хейт, який я особисто та моя команда пережили за ці 24 години, наполегливо працюючи заради українських атлетів і не реагуючи на нього, вже є перший результат. Триває робота по зняттю "чорної картки"для подальших змагань Ольги та недопущенню аналогічних ситуацій в інших видах спорту.

У тексті листа йдеться, що Харлан отримає автоматичну кваліфікацію на Олімпіаду-2024, якщо не зможе відібратися туди через відбіркову систему.

Таке рішення МОК ухвалив після скандальної дискваліфікації українки на чемпіонаті світу з фехтування. Нагадаємо, Ольга Харлан у першому раунді перемогла росіянку Ганну Смірнову та відмовилася потиснути їй руку.

За регламентом без цього поєдинок може вважатися незавершеним, тож Міжнародна федерація фехтування дискваліфікувала українку на 60 днів.