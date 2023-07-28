DJI представила дрон Air 3 з подвійною камерою (відео) [ Редагувати ]
Найбільший світовий виробник споживчих дронів китайська компанія Da-Jiang Innovations (DJI) представила нову модель дрона - Air 3, оснащену двома камерами. Базовий варіант новинки коштуватиме від $1,1 тис.
Безпілотник оснащується ширококутною камерою 48 Мп від DJI Mini 3 Pro, а друга камера - 48 Мп телеоб'єктив - запозичена у DJI Mavic 3 Pro.
Обидві камери підтримують запис 4K-відео, мають режим Slow Motion та можливість запису вертикального 2,7K-відео за рахунок того, що підвіс камери дозволяє повертати її на 90 градусів.
Новинка отримала батарею 4241 мА•год, яка дозволяє проводити у повітрі до 46 хвилин.
Протокол зв'язку OcuSync O4 останнього покоління дозволяє передавати відео 1080p за 60 кадрів в секунду на відстань до 20 км.
Для DJI Air 3 заявлені просунуті можливості щодо виявлення перешкод та функція повернення до місця запуску.
Нагадаємо, у квітні 2022 року DJI припинила роботу в росії та в Україні. У компанії пояснили таке рішення "переоцінкою вимог відповідності ринку".
У лютому 2023 року DJI випустила дрон Mini 2 SE.
по темі
Український FPV-дрон перетворив російський Солнцепьок на купу брухту. Це - результат потужної роботи спецпризначенців СБУ безпілотником Пегас, який придбали в межах Армії дронів за кошти компанії Everstake
Російські Z-пабліки повідомляються про перше застосування на фронті американського дрона-камікадзе Switchblade-600
Ісламська Республіка представила модернізовану версію безпілотника Shahed-149
Його бійці об'єднають в одну систему дані з БПЛА, камер і супутників. Це дозволить бачити ворога за сотню кілометрів і практично одразу ж зупиняти або знищувати його. Докладніше про те, як зміниться робота аеророзвідки розповість Євген Бригар.
Компанія "Робоавіа" оголосила про плани побудувати другий завод для виробництва БПЛА
Нині на потреби фронту працюють близько двохсот компаній-розробників дронів, які дуже необхідні нашим захисникам. Михайло Манилюк з'ясовував, чи достатньо нам БПЛА і яку кількість необхідно, аби виграти війну?