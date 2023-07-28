Найбільший світовий виробник споживчих дронів китайська компанія Da-Jiang Innovations (DJI) представила нову модель дрона - Air 3, оснащену двома камерами. Базовий варіант новинки коштуватиме від $1,1 тис.

Безпілотник оснащується ширококутною камерою 48 Мп від DJI Mini 3 Pro, а друга камера - 48 Мп телеоб'єктив - запозичена у DJI Mavic 3 Pro.

Обидві камери підтримують запис 4K-відео, мають режим Slow Motion та можливість запису вертикального 2,7K-відео за рахунок того, що підвіс камери дозволяє повертати її на 90 градусів.

Новинка отримала батарею 4241 мА•год, яка дозволяє проводити у повітрі до 46 хвилин.

Протокол зв'язку OcuSync O4 останнього покоління дозволяє передавати відео 1080p за 60 кадрів в секунду на відстань до 20 км.

Для DJI Air 3 заявлені просунуті можливості щодо виявлення перешкод та функція повернення до місця запуску.

Нагадаємо, у квітні 2022 року DJI припинила роботу в росії та в Україні. У компанії пояснили таке рішення "переоцінкою вимог відповідності ринку".

У лютому 2023 року DJI випустила дрон Mini 2 SE.