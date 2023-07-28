В Україні незабаром буде актуальним питання проведення виборів під час війни. Такої можливості не забороняє Конституція.

Про це повідомляє голова Верховної ради України Руслан Стефанчук в ефірі телемарафону.

"Такої заборони в Конституції немає. Така заборона міститься в законі України "Про правовий режим військового стану". І тому конституційної заборони проводити вибори під час військового стану немає. Але є друга важлива річ... треба вибрати баланс", - розповів він.

За словами чиновника, парламент має продовжувати свою роботу та приймати важливі рішення, але з іншого боку не має бути "застиглості демократії".

"І саме тому президент Парламентської асамблеї Ради Європи пан Кокс та інші колеги говорять про те, що все ж таки необхідно докласти зусиль, щоб здійснити це. Тому це питання може бути питанням дискусій", - додав Стефанчук.

За його словами, у питанні виборів під час війни необхідно ухвалити важливі рішення, які з одного боку забезпечать стабільність у державі, а з іншого - продовжать "потік демократії, за що Україна і бореться".

Глава ВР зазначив, що актуалізація такого питання відбудеться вже найближчим часом.