Стефанчук анонсував обговорення питання виборів під час війни [ Редагувати ]
В Україні незабаром буде актуальним питання проведення виборів під час війни. Такої можливості не забороняє Конституція.
Про це повідомляє голова Верховної ради України Руслан Стефанчук в ефірі телемарафону.
"Такої заборони в Конституції немає. Така заборона міститься в законі України "Про правовий режим військового стану". І тому конституційної заборони проводити вибори під час військового стану немає. Але є друга важлива річ... треба вибрати баланс", - розповів він.
За словами чиновника, парламент має продовжувати свою роботу та приймати важливі рішення, але з іншого боку не має бути "застиглості демократії".
"І саме тому президент Парламентської асамблеї Ради Європи пан Кокс та інші колеги говорять про те, що все ж таки необхідно докласти зусиль, щоб здійснити це. Тому це питання може бути питанням дискусій", - додав Стефанчук.
За його словами, у питанні виборів під час війни необхідно ухвалити важливі рішення, які з одного боку забезпечать стабільність у державі, а з іншого - продовжать "потік демократії, за що Україна і бореться".
Глава ВР зазначив, що актуалізація такого питання відбудеться вже найближчим часом.
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