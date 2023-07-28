Окупанти відмовились воювати за Старомайорське і пошкодили свою техніку - Генштаб [ Редагувати ]
На тлі успішних бойових дій Сил оборони України група росіян відмовилась виконувати бойові завдання в районі села Старомайорське Донецької області.
"На тлі успішних бойових дій Сил оборони України та через значні втрати загарбників у живій силі, в підрозділах російських окупаційних військ збільшилась кількість відмов від участі у бойових діях", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в районі населеного пункту Розівка Запорізької області, близько 60 російських військовослужбовців зі складу 247 десантно-штурмового полку 7 десантно-штурмової дивізії ЗС РФ відмовились виконувати бойові завдання в районі села Старомайорське Донецької області.
У Генштабі ЗСУ додали, що при цьому окупанти частково вивели з ладу власну автомобільну та бронетанкову техніку.
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