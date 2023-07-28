У Дніпрі та Запоріжжі сьогодні, 28 липня, місцеві жителі почули вибухи під час повітряної тривоги.

Офіційні джерела поки що не розкривають деталі інциденту та не називають причин вибухів.

Місцевим мешканцям необхідно залишатися в укриттях, проводити фото- або відеозйомку з місця події заборонено.

Варто зауважити, що Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння у регіонах, де оголошено повітряну тривогу.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак закликав до інформаційної тиші та пообіцяв розкрити всі подробиці вибухів пізніше.