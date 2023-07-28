Вибухи в російському Таганрозі, що пролунали 28 липня, - це наслідки неконтрольованих процесів розпаду систем управління різних рівнів росії.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

"Усе, що відбувається в Росії, включно з Таганрогом, є безумовним наслідком масштабної війни, затіяної Росією, неконтрольованих процесів розпаду систем управління різних рівнів та внутрішніх протестів, що наростають", - заявив він.

За словами Подоляка, потрібні розслідування, щоб встановити безпосередні причини вибухів.

"Однак "причини та наслідки" очевидні: некомпетентність, зловмисність і безвідповідальність "еліти Путіна"…", - зазначив він.