У Зеленського відреагували на події в Таганрозі [ Редагувати ]
Вибухи в російському Таганрозі, що пролунали 28 липня, - це наслідки неконтрольованих процесів розпаду систем управління різних рівнів росії.
Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.
"Усе, що відбувається в Росії, включно з Таганрогом, є безумовним наслідком масштабної війни, затіяної Росією, неконтрольованих процесів розпаду систем управління різних рівнів та внутрішніх протестів, що наростають", - заявив він.
За словами Подоляка, потрібні розслідування, щоб встановити безпосередні причини вибухів.
"Однак "причини та наслідки" очевидні: некомпетентність, зловмисність і безвідповідальність "еліти Путіна"…", - зазначив він.
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