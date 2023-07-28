Виконавчий комітет Міжнародної федерації фехтування (FIE) скасував дискваліфікацію української шаблістки Ольги Харлан. Тепер вона зможе виступити на чемпіонаті світу.

Харлан буде допущена до командних змагань на чемпіонаті світу в Мілані, які є вирішальними для кваліфікації на Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.

FIE підкорилася заклику МОК, який втрутився в ситуацію після скандалу і попросив розуміння для українських спортсменів.

У Федерації врахували, що українська фехтувальниця діяла згідно з COVID-протоколом, який актуальний на ЧС-2023. Харлан мала право не тиснути руку суперниці. Їй достатньо було торкнутися клинком.