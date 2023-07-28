Україна зробить усе для того, щоб російські окупанти покарали за свої теракти, в тому числі і за сьогоднішній удар по багатоповерхівці в Дніпрі.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський у Telegram.

Глава держави зазначив, що оперативно провів розмови з СБУ, Міністерством внутрішніх справ, Державною службою з надзвичайних ситуацій та головою Дніпропетровської ОВА Сергієм Лисаком.

Зеленський розповів, що всі потрібні служби вже на місці пригоди, постраждалим надають допомогу, а ситуація знаходиться під контролем.

"Зробимо все, щоб залучити Росію до повного покарання за агресію та терор проти наших людей. Ця сволота відповідатиме. Зробимо все заради справедливості", - наголосив президент.