Зеленський різко відреагував на удар росіян по Дніпру: ця сволота відповідатиме [ Редагувати ]
Україна зробить усе для того, щоб російські окупанти покарали за свої теракти, в тому числі і за сьогоднішній удар по багатоповерхівці в Дніпрі.
Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський у Telegram.
Глава держави зазначив, що оперативно провів розмови з СБУ, Міністерством внутрішніх справ, Державною службою з надзвичайних ситуацій та головою Дніпропетровської ОВА Сергієм Лисаком.
Зеленський розповів, що всі потрібні служби вже на місці пригоди, постраждалим надають допомогу, а ситуація знаходиться під контролем.
"Зробимо все, щоб залучити Росію до повного покарання за агресію та терор проти наших людей. Ця сволота відповідатиме. Зробимо все заради справедливості", - наголосив президент.
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