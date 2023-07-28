Коли українські військові увійдуть до Криму: відповідь Буданова [ Редагувати ]
Збройні сили України мають скоро увійти до Криму. Фактично до звільнення півострова від окупантів залишилося чекати недовго.
Про це заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.
Буданов запевнив, що до звільнення Кримського півострова від окупантів залишилося чекати недовго.
За його словами, це має статись вже "скоро". Проте точної дати та термінів деокупації керівник ГУР не називав, запевнив що це відбудеться невдовзі.
по темі
Росія хоче повністю відновити автомобільний рух Кримським мостом після сьогоднішньої атаки до 1 листопада
У Дніпрі сьогодні, 28 липня, під час повітряної тривоги російська ракета влучила в житловий будинок. Відомо про трьох постраждалих
У Дніпрі та Запоріжжі сьогодні, 28 липня, місцеві жителі почули вибухи під час повітряної тривоги
На тлі успішних бойових дій Сил оборони України група росіян відмовилась виконувати бойові завдання в районі села Старомайорське Донецької області
Українські військові продовжують ослаблювати можливість росіян оборонятися. Вже є ознаки, що їм все складніше чинити опір