Збройні сили України мають скоро увійти до Криму. Фактично до звільнення півострова від окупантів залишилося чекати недовго.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Буданов запевнив, що до звільнення Кримського півострова від окупантів залишилося чекати недовго.

За його словами, це має статись вже "скоро". Проте точної дати та термінів деокупації керівник ГУР не називав, запевнив що це відбудеться невдовзі.