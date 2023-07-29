Українські військові на Таврійському напрямі закріплюються на досягнутих рубежах. Минулої доби підрозділи ЗСУ знищили більше двох рот росіян.

Про це повідомляє в Telegram Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"На Таврійському напрямку йде робота. Сили оборони системно вибивають ворога і процвітають. Зокрема, українські військові звільнили Старомайорське Донецької області і закріплюються на досягнутих рубежах", - йдеться у повідомленні Тарнавського.

Повідомляється, що загалом, минулої доби ворог 17 разів атакував позиції ЗСУ і здійснив 666 обстрілів.

Артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського спрямування протягом доби виконали 1510 вогневих завдань. За останню добу втрати окупантів убитими та пораненими становили більше двох рот.

Внаслідок злагодженої роботи підрозділів ЗСУ знищено 19 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 2 танки, 4 ББМ, гармата Д-20, БПЛА "Supercam", БПЛА "Zala", БПЛА "Еленор", гармата 2А36 "Гіацинт-Б" та автомобільна техніка. Також було знищено 8 складів боєприпасів ворога.