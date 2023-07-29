Буде спекотно: погода в Україні різко зміниться [ Редагувати ]
Джерело: Pixabay
У суботу, 29 липня, в Україні буде тепло. Місцями стовпчики термометрів покажуть до +30°. Втім, місцями будуть опади.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
В регіонах буде мінлива хмарність. Вночі та вранці у східних і Сумській, а вдень у західних і північних областях - короткочасний дощ і гроза. На решті території опадів не прогнозують. На сході місцями пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.
Вночі температура повітря в Україні становитиме +12-17°. Вдень у більшості областей стовпчики термометрів піднімуться до +21-26°. На півдні Одещини синоптики прогнозують до 30°. В Карпатах буде прохолодніше: вночі температура становитиме +9-11°, вдень +16-18°.
У Київській області та столиці - мінлива хмарність. Синоптики опадів не прогнозують. Втім, місцями по області вдень короткочасний дощ і гроза.
Температура повітря в Київській області вночі становитиме +12-17°, а вдень підніметься до +21-26°. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 14-16° тепла, вдень - +23-25°.
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