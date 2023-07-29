Вибухи у Дніпрі: окупанти продовжили терор вночі [ Редагувати ]
Ніч у Дніпрі була неспокійною. Про всі подробиці повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.
"Спочатку ракетні удари по Дніпру. А вже вночі ворог продовжив свій терор. Бив по Нікопольщині. З важкої артилерії вгатив по самому Нікополю та Марганецькій громаді. Наслідки з’ясовують. Але головне – місцеві жителі цілі.
У Дніпрі ж кількість постраждалих не змінилася. 9 людей, серед яких двоє дітей. Окрім атакованих адмінбудівлі та багатоповерхівки маємо ще пошкодження. Це 4 житлові будинки навколо. Одна висотка, інші – двоповерхові. Зачепило й 3 адміністративні споруди і 7 автівок. Після третьої ночі надзвичайники завершили пошуково-рятувальні роботи. До справи стали комунальники", - написав він.
Нагадаємо, 28 липня Збройні сили російської федерації обстріляли місто Дніпро і вдарили по багатоповерхівці та будівлі СБУ.
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