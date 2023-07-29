ЗСУ знищили ще 390 окупантів: Генштаб оновив втрати ворога [ Редагувати ]
Минулої доби українські воїни ліквідували ще 390 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 245 220 одиниць живої сили.
Про це пише в Facebook Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 245 220 (+390) осіб ліквідовано;
- танків - 4191 (+1) од.;
- бойових броньованих машин - 8167 (+6) од.;
- артилерійських систем - 4786 (+11) од.;
- РСЗВ - 698 (+0) од.;
- засоби ППО - 458 (+0) од.;
- літаків - 315 (+0) од.;
- гелікоптерів - 311 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4007 (+0) од.;
- крилаті ракети - 1347 (+0) од.;
- кораблі/катери - 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 7247 (+7) од.;
- спеціальна техніка - 710 (+1) од.
по темі
Українські військові на Таврійському напрямі закріплюються на досягнутих рубежах
Після звільнення села Старомайорського на Донеччині українські військові закріплюються на досягнутих рубежах
Через контрнаступ українських сил росія перекидає на фронт в Україні непідготовлених військових, яких щойно мобілізували
Сполучені Штати розраховують, що перші танки Abrams прибудуть до України у вересні
Станом на ранок 28 липня загальні бойові втрати росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 244 830 військовослужбовців