"Втрати рф більші, ніж під час війни в Афганістані" - Череватий [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Ворог перекидує усі сили на Бахмутський напрямок, щоб спробувати втримати свої позиції. Тим часом його втрати вже перевищують "цифри" радянської армії під час війни в Афганістані.
Про це розповів речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі Freedom.
Як пояснив Череватий, Бахмутський напрямок та Бахмут має для росіян не лише інформаційно-пропагандистське значення, але й військове.
Втрати для армії 21-го століття на напрямку є неймовірними, оскільки ворог "поклав" своїх солдатів вже більше, ніж радянська армія під час війни в Афганістані. Попри те, що Росія продовжує перекидувати туди сили, щоб утримати позиції, українська земля й далі звільняється метр за метром.
"Ворог відчайдушно чинить опір. 537 разів він за цю добу обстріляв нас на Бахмутському напрямку, три авіанальоти здійснив, 11 бойових зіткнень", - розповів Череватий.
За словами речника Східного угруповання військ, протягом доби наші воїн:
- знищили 73 окупантів й поранили 147;
- взяли двох солдатів в полон;
- знищили БМП, 2 самохідні артилерійські установки "Гвоздика", 8 артилерійських знарядь, 2 протитанкові ракетні комплекси, 1 дрон камікадзе і 2 польові склади з боєприпасами
по темі
Минулої доби українські воїни ліквідували ще 390 окупантів
Українські військові на Таврійському напрямі закріплюються на досягнутих рубежах
Після звільнення села Старомайорського на Донеччині українські військові закріплюються на досягнутих рубежах
Через контрнаступ українських сил росія перекидає на фронт в Україні непідготовлених військових, яких щойно мобілізували
Сполучені Штати розраховують, що перші танки Abrams прибудуть до України у вересні