Ворог перекидує усі сили на Бахмутський напрямок, щоб спробувати втримати свої позиції. Тим часом його втрати вже перевищують "цифри" радянської армії під час війни в Афганістані.

Про це розповів речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі Freedom.

Як пояснив Череватий, Бахмутський напрямок та Бахмут має для росіян не лише інформаційно-пропагандистське значення, але й військове.

Втрати для армії 21-го століття на напрямку є неймовірними, оскільки ворог "поклав" своїх солдатів вже більше, ніж радянська армія під час війни в Афганістані. Попри те, що Росія продовжує перекидувати туди сили, щоб утримати позиції, українська земля й далі звільняється метр за метром.

"Ворог відчайдушно чинить опір. 537 разів він за цю добу обстріляв нас на Бахмутському напрямку, три авіанальоти здійснив, 11 бойових зіткнень", - розповів Череватий.

За словами речника Східного угруповання військ, протягом доби наші воїн: