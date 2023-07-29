Зеленський привітав Сили спеціальних операцій зі святом [ Редагувати ]
У суботу, 29 липня, президент України Володимир Зеленський привітав Сили спеціальних операцій з професійним святом.
Наші Сили спеціальних операцій. Розказати все про їхню відвагу зараз неможливо. Лише після війни. Найскладніші операції. Найризикованіші. Найсучасніша підготовка. Знищення логістики російських терористів. Диверсії проти окупантів. Наш рух опору. І дуже потужні та принципові кроки для звільнення української землі.
"Разом з усіма нашими героями Сили спеціальних операцій Збройних Сил України – це гордість нашого народу. Іще раз вітаю з вашим професійним днем, хлопці!", - сказав він.
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