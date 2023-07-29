Поблизу Севастополя вибухнув склад боєприпасів окупантів - ГУР [ Редагувати ]
У пʼятницю ввечері, 28 липня, у Козачій бухті поблизу окупованого Севастополя вибухнув склад боєприпасів окупантів. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони в Telegram.
За даними розвідки, близько 22:00 вчора у Козачій бухті було гучно. Свідки чули два вибухи і звуки подальшої детонації боєприпасів. На місце інциденту направили декілька машин швидкої допомоги та поліції.
У ГУР повідомляють, що у районі Козачої бухти дислокується 810-та окрема бригада морської піхоти окупантів.
Відомо, що вибухи та детонація внаслідок проведеної диверсії відбулись на "тимчасовому складі" боєкомплекту рашистів.
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