Чергова ракетна атака росії по Дніпру: які наслідки "прильотів" [ Редагувати ]
Дев'ять постраждалих, серед них двоє - діти. Чергова ракетна атака росії. Цього разу під прицілом Дніпро. Російська армія атакувала місто двома ракетами Іскандер-М. Більше про наслідки "прильотів" у сюжеті Олени Мендалюк.
Це перші секунди після ракетного удару по Дніпру. Один з снарядів влучив у центр міста... в багатоповерхівку.
Олена Мендалюк – кореспондентка:
Внаслідок прямого влучання ракети у багатоповерхівку, вщент зруйновано кілька верхніх поверхів. Пошуково-рятувальна операція тривала до 3 години ночі. Станом на зараз постраждало 9 людей.
Серед поранених двоє дітей - 14 та 17 років. Контузію і осколкові поранення отримали перехожі, які в момент влучання були неподалік. Місцеві кажуть, було дуже гучно, вибухи пролунали буквально один за одним.
Лариса - жителька Дніпра:
Це перший раз було двічі сюди, але не було так гучно. Тільки в цей раз було дуже, дуже гучно.
Навіть на ранок люди оговтатися не можуть.
Ну хіба так можна, це ж війна.
Ракету "Іскандер" російські терористи направили прямісінько на житловий комплекс. Боєприпас влучив у дах і пройшов кілька поверхів. Як наслідок квартири з 9 по 13-й зруйновані. За словами рятувальників, жертв та великої кількості постраждалих вдалося уникнути, оскільки багатоповерхівка була ще не повністю заселена.
Сергій Корінний, начальник управління реагування на надзвичайні ситуації ГУ ДСНС у Дніпропетровській області:
Саме у місці влучання, там близько 15 квартир, скажімо так, майже знищені, 60 відсотків тих квартир, які є вони пошкоджені в більшій чи меншій мірі - це вибиті вікна, такого ступеня пошкодження.
Вибухова хвиля понівичила ще одна багатоповерхівку, пошкоджено два двоповерхові будинки та 4 приватні домоволодіння.
На місці ракетного обстрілу з ночі працюють комунальники - вони ліквідовують наслідки. Збирають металеві уламки, які відлетіли на декілька десятків метрів від епіцентру, згрібають розбите скло від вікон та посічені гілки.
Важка техніка працює на розбиранні завалів у будівлі силового відомства - сюди окупанти запустили другий "Іскандер".
Сергій Корінний - начальник управління реагування на надзвичайні ситуації ГУ ДСНС у Дніпропетровській області:
Було зруйновано крило однієї з силових структур адміністративної будівлі, з 7 по 1 поверх частини повністю була зруйнована, потрібна була інженерна техніка для того, щоб розгрібати завали. Перед тим, як приступити комунальним службам к ліквідації наслідків, потрібно було зрізати конструкції, які нависали і становили загрозу. Ми задіяли верхолазів, які на крані та на люльці зрізали ці конструкції.
Ліквідація наслідків ракетного удару, за попередніми підрахунками, тривати ще щонайменше добу.
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