"Як щури ховаються у норках": боєць 109 батальйону розповів про знищення ворогів [ Редагувати ]
У суботу, 29 липня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" боєць 109 батальйону Збройних сил України Єгор Фірсов розповів про роботу на своїй ділянці.
Нещодавно вдалось знищити броньований автомобіль за рахунок дрона-камікадзе. Вороги його заховали там, в деревах, але наші дешифрувальники його вирахували й ми вдарили дроном-камікадзе точно в ціль.
"А також додам, напевно, що також розміщую майже кожен день на своїй сторінці, як щури ховаються у своїх норках, бліндажах і ми залітаємо прям в оці норки своїми дронами і також хотів би сказати, що напевно таким чином збільшуємо нашу статистику і нищимо ворогів", - додав він.
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