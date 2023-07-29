Як працюють морські піхотинці: репортаж з передової [ Редагувати ]
росіяни продовжують атакувати на Куп'янському та Лиманському напрямках. Частіше почали застосовувати авіацію та важку артилерію. Втім, атаки ворога - відбиті.
Вистояли сили оборони і на Мар'їнському та Авдіївському напрямках, а біля Бахмуту наші оборонці продовжують наступати.
Плани росіян часто зривають ще на етапі підготовки. Підірвані склади, диверсії чи навіть бої глибоко в тилу ворога. Все це робота сил спеціальних операцій. Сьогодні у спецпризнацинців професійне свято. Вони виконують найскладніші завдання, а їхні імена та прізвища під грифом "Секретно".
На лінії фронту нині - усі. Збройні сили, Нацгвардія, поліція, СБУ. Все це - сили оборони. Наш наступний матеріал про роботу морських піхотинців.
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