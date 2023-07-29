росіяни продовжують атакувати на Куп'янському та Лиманському напрямках. Частіше почали застосовувати авіацію та важку артилерію. Втім, атаки ворога - відбиті.

Вистояли сили оборони і на Мар'їнському та Авдіївському напрямках, а біля Бахмуту наші оборонці продовжують наступати.

Плани росіян часто зривають ще на етапі підготовки. Підірвані склади, диверсії чи навіть бої глибоко в тилу ворога. Все це робота сил спеціальних операцій. Сьогодні у спецпризнацинців професійне свято. Вони виконують найскладніші завдання, а їхні імена та прізвища під грифом "Секретно".

На лінії фронту нині - усі. Збройні сили, Нацгвардія, поліція, СБУ. Все це - сили оборони. Наш наступний матеріал про роботу морських піхотинців.