США передали докази воєнних злочинів росіян до міжнародного кримінального суду. Про це повідомив генпрокурор Андрій Костін. Нагадаю, за даними New York Times, відповідне розпорядження дав особисто президент Сполучених Штатів Джо Байден.

Видання повідомляє, що американські спецслужби зібрали інформацію, зокрема і деталі про рішення російських чиновників навмисно завдати ударів по цивільній інфраструктурі України. Крім того надані і докази щодо депортації тисячі українських дітей з тимчасово окупованої території. Нагадаю, саме в цьому злочині Міжнародний кримінальний суд звинувачує президента рф - володимира путіна.

Та спочатку були Буча, Ірпінь, Гостомель та Ізюм. Ці міста стали своєрідною "візитівкою", справжнім обличчям "рускава міра". Масові вбивства, катування, гвалтування... деокупація цих міст відкрила світу страшну правду про російську армію. До Ізюму, на Харківщині, приїхали представники одразу декількох посольств: Швеції, Швейцарії та Канади. Дипломати поспілкувалися з місцевими та на власні очі побачили наслідки воєнних злочинів росіян.

Європейські дипломати першим відвідали місце масового поховання під Ізюмом. Більше 400 безіменних могил знайшли тут після деокупації у вересні 2022-го.

Олег Котенко, уповноважений з осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Кабінету міністрів:

Цю ділянку ми ідентифікували після того, як ми в ТГ каналах побачили відео, де рос окупанти захоронюють наших військових. Була проведена робота, і ми зрозуміли, що це морг м. Ізюма, він ще був в окупації. На це місце привезли 23 тіла наших військових хлопців. Після деокупації, буквально через декілька днів, наша пошукова рота виїхала на місце, і ми були тут перші. І було зрозуміло, що тут не тільки поховані наші військові, а ще і цивільні люди.

Звідси дістали 449 тіл ізюмчан. Тут і досі лишилися ями і хрести з номерами замість імен. Поруч - таблички "заміновано".

Валерій Марченко, міський голова Ізюма:

Це капаніри. Цинізм росіських окупантів, рядом с кладовищем тут була закопана їх техніка, окопи. Вони ховалися біля кладовищ, даже померлими вони прикривалися.

Іноземні гості вшановували загиблих хвилиною мовчання.

Ленарт Ліннер, повірений у справах Швеції в Україні:

Я хочу висловити глибоке захоплення українським народом та його стійкості та його рішучості закінчити цю окупацію. Ми глибоко захоплюємося цією рішучістю. Нам належить багато чого навчитися в українського народу, як необхідно боротися за свободу, за цінності.

І ще одне місце, де стає моторошно від масштабів жорстокості рашистів і безмежного людського горя - це п'ятиповерхівка на вулиці Пам'яті. В підвалі цього будинку після авіаудару 9 березня 2022го загинуло 47 людей.

Валерій Марченко, міський голова Ізюма:

Можливо, 5-6 чоловік ще під завалами, які не дістали тоді. З понеділка тут буде працювати техніка, і тут ще будуть шукати людей. І це не тільки тут.

Колишні мешканці цього будинку згадують той страшний березень 22-го.

Тетяна, колишня мешканка зруйнованого будинку:

Я узнала, что соседей больше половины погибла. Я не знаю, как я с ума не сошла. Це був жах. Тут дітки. Цей під'їзд на другому поверсі 7 человек погибло наших соседей. Він привіз і дітей, і онуків, ну щоб гурточком бути. І тьотя старенька. Він вийшов тут, газа, свєта ж не було, і чайничек на кірпічах підігрівали, на костьорчику. Вот рядом прям подкозыречком в подъезде. И он выскочил, как раз этот удар, и его привалило, ну он выбрался. А семь человек, семья осталась там. І будинок почав горіти.

Наталія, колишня мешканка зруйнованого будинку:

Одноклассники. С пяти лет я тут жила. Всех жалко. И дети маленькие. Вот в пространстве моё жилье где-то, ушло. Живём где мы. По всей Европе. Скитаемся. И нигде ничего. Документаций никаких нет.

Побачене неабияк вразило дипломатів.

Андреас Губерт, повірений у справах Швейцарії в Україні:

Як все це жахливо виглядає. Це все дуже сумно. Але, з іншого боку, є і майбутнє. Місцеве населення, місцева влада дивиться в майбутнє, вирішує проблеми, і говорилося, що будуть розчищатися і далі завали. І буде відновлюватися інфраструктура. І це є однією з причин, чому ми тут.

Європейські партнери кажуть: допомагатимуть у відбудові й розмінуванні територій.

Шон Бойд, заступник голови дипломатичної місії Канади в Україні:

Ми підтримуємо розмінування. Ми зокрема виділили 35 млн доларів на розмінування і шукаємо інші можливості для надання підтримки.

Ірина Скалій, радниця посольства Швеції в Україні:

Буквально на минулому тижні Швеція затвердила нову стратегію підтримки України. Україна тепер є країною, яка буде отримувати найбільшу допомогу серед усіх країн світу. До порівняння: до 22-го року це були приблизно 20-25 млн євро допомоги на Україну, зараз це будуть 600 млн.

Цього року в Ізюмі планують відновити 40 багатоповерхівок. А також встановити модульні котельні, щоб люди могли повернутися до своїх домівок.