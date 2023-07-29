Майже півсотні обстрілів, під ударом 18 населених пунктів. Ворог продовжує обстрілювати Запорізьку область. За словами її очільника, Юрія Малашка, гатили росіяни з важкої артилерії. Застосовували і ракети. Напередодні, в наслідок влучання, пошкоджено інфраструктуру Запоріжжя. Загалом,11 багатоповерхівок в місті потребують відновлення. На чотирьох з них уже працюють будівельники.

Найближчим часом місто планує почати роботи ще на одному об'єкті. Втім не всі його мешканці згодні на відбудову житла. Чим люди аргументують своє рішення та яку альтернативу пропонують чиновники - дивіться далі.

Ці будинки містяни називають шрамами Запоріжжя. Висотку, а разом з нею і життя її мешканців, росіяни зруйнували восени. Від удару обвалилася частина багатоповерхівки та поховала під завалами людей. Про трагедію у цьому дворі нагадує геть усе. Чиєсь заіржавіле та вщент розбите авто, дитячі іграшки, які досі приносять до зруйнованого під'їзду.

Тетяна Нікітіна, мешканка пошкодженого будинку:

Отут лежали люди мертві, яких з вікон ударною хвилею повиносило, хтось кричав "допоможіть" на верхніх поверхах, тому що вони ще висіли.

З моменту трагедії минуло багато місяців, а Тетяна і зараз пам'ятає усі деталі тієї страшної ночі. Згадує, вона була вдома з маленьким сином. У місті пролунала сирена, а потім вибухи. Ударною хвилею її відкинуло на підлогу.

Тетяна Нікітіна, мешканка пошкодженого будинку:

Я ще 5 хвилин лежала з дитиною на полу, тому що я думала, що почне стеля падати. Коли я глянула, вікон, їх не було зовсім, на дворі горіли машини, потім я накрила дитину одіялом, взяла на руки та почала виносити.

Чоловіка Тетяни Олександра у місті не було. Про те, що сталося він дізнався з інтернету і миттю помчав додому.

Олександр Нікітін, мешканець пошкодженого будинку:

Я просто не знав живі, не живі. Пізніше там через годин 5 дружина вийшла на зв'язок, сказала, все добре, ну малого там трошки стьоклами посікло.

У свою зруйновану квартиру родина заходить ледь не вперше після обстрілу. Кажуть, від житла майже нічого не залишилось.

Олександр Нікітін, мешканець пошкодженого будинку:

Міжкімнатні стіни потріскані, це не дуже важливо, але ж так і є, гірше, що несучі стіни, вони порепані, потріскані.

Вщент зруйнована і квартира Дмитра. Чоловік каже, з тієї ночі мало, що пам'ятає. Після вибуху його привалило стіною.

Дмитро, мешканець пошкодженого будинку:

Я ніби втратив свідомість, опритомнів під стінкою. Прийшли, коротше, друзі мої, сусіди подзвонили, прибігли, стіну відтягнули і на першій швидкій відправили у лікарню.

Нині деякі мешканці повернулись у вцілілі два під'їзди висотки. Решта - винаймають житло, або живуть у рідних чи друзів. Сусіди зустрілися на зборах щодо подальшої долі їхнього будинку. Відновити багатоповерхівку місто збирається коштом держави. З бюджету передбачено майже чверть мільйона гривень.

Олег Галич, начальник служби відновлення та розвитку інфраструктури Запорізької області:

Проектантом складено термін виконання робіт 5 років, ну це він просто розбитий на черги. Якщо ці роботи виконувати паралельно при сталому фінансуванні об'єкта, а так как виділено 86%, то це робити можливо, то цей термін, як передбачено постановою, складе лише 2023-2024 роки.

Втім думки мешканців розділилися. Частина з них чекає на повернення у відремонтовані квартири. А дехто запевняє, після усього пережитого, жити там вже не зможе.

Тетяна Нікітіна, мешканка пошкодженого будинку:

Ні я, ні моя дитина морально не відновились. Дитина навіть боїться підходити навіть в цей двір.

Анна Безверхня, мешканка пошкодженого будинку:

Логічніше було б дати нам сертифікати, адекватну ціну по оцінці скільки коштує зараз квадратний метр вторичного ринку.

Мешканці будинку кажуть, такий варіант більш швидкий для них та менш затратний для бюджету. У міськраді пообіцяли розглянути пропозицію. Поки ж люди не мають власного житла, місто обіцяє виплачувати їм компенсацію.

Анатолій Куртєв, секретар Запорізької міської ради:

І ці суми постійно будуть виплачуватися до тих пір поки не буде відновлено ваше житло.

Натомість у сусідньому будинку відновлювальні роботи вже почалися. Ремонтники облаштували підлогу у квартирах. Зводять внутрішні перегородки та укріплюють конструкції.

Загалом відновлювальні роботи тривають на чотирьох багатоповерхівках. В черзі - ще 7 висоток, розбитих російськими ракетами.