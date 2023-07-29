Під час розслідування вибуху у Шевченківському райсуді Києва було повідомлено про підозру п'ятьом правоохоронцям. Про це повідомляється у Telegram-каналі Офісу генерального прокурора.

Про підозру повідомили:

трьом співробітникам ДУ "Київський слідчий ізолятор". Їм інкримінують службову недбалість;

двом військовослужбовцям Національної гвардії України. Їм інкримінують порушення статутних правил вартової служби чи патрулювання.

Згідно з даними слідства, 5 липня 2023 року підозрювані брали участь в етапуванні підсудного до приміщення райсуду.

Під час перебування в СІЗО та перевезенні арештанта до суду відповідальні посадовці ДУ "Київський слідчий ізолятора" та Нацгвардії не проводили його особистий обшук та не перевіряли речі. В приміщенні суду арештант застосував вибухові засоби. Це призвело до його загибелі, поранення співробітників поліції та пошкодження приміщення і майна суду.

Зазначається, що підсудний тривалий час готувався до втечі й кустарно виготовляв кілька саморобних вибухових пристроїв. Він хотів підірвати їх в приміщенні суду та втекти, використовуючи паніку.

У камері, де утримувався чоловік, було виявлено залишки двох вибухових речовин. Вони ідентичні тим, що були використані у приміщенні Шевченківського суду.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.