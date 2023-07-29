У суботу, 29 липня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" військовослужбовець зведеної тактичної групи "Адам" Євгеній Кожирнов розповів про те, які перспективи дає звільнення Андрівки Донецької області.

Андріївка - це дуже маленьке село на дві вулиці, але має дуже важливе логістичне значення. Там проходить дорогу на Кліщіївку. Підтвердити інформацію, що Андріївка вже під контролем України я не можу, краще нехай це зробить Генеральний штаб.

"Але це село відкриває далі дорогу на трасу "Горлівка-Бахмут", яка на сьогоднішній день є такою логістичною артерією до противника. Контроль цієї дороги дозволить значно ускладнити положення противника в самому Бахмуті", - сказав Євгеній.