У суботу, 29 липня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, чи готові мешканці окупованого Мелітополя оформлювати російські паспорти за грошову винагороду у 50 тисяч рублів.

Чому вони почали роздавати 50 тисяч рублів, тому що бажаючих отримати паспорт рф немає. Вони спочатку намагалися заманити якоюсь матеріальною допомогою у розмірі 10 тисяч рублів, виплачувати материнський капітал. Потім обмежили доступ до медицини, потім обмежили пересування наших мешканців по тимчасово окупованій території, потім повністю перекрили оббіг гривні й змусили мешканців стояти у довгих чергах за матеріальною допомогою, а також за гуманітарною допомогою.

"Також була ітерація, коли вони вивозили наших мешканців з селищ навколо Мелітополя і просто змушували рити могили, поки ті не погоджувались оформлювати паспорти рф. Все це вже пройшло, наші мешканці тримаються і чекають на Збройні Сили України. Тепер вони дали новий привід для того, щоб отримувати цей паспорт - це 50 тисяч рублів. Звичайно, це не дасть жодного ефекту і наші мешканці будуть чекати на повернення української державності", - сказав він.