Паспорт рф за 50 тисяч: чи готові мешканці окупованого Мелітополя йти на "угоду" з росією [ Редагувати ]
У суботу, 29 липня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, чи готові мешканці окупованого Мелітополя оформлювати російські паспорти за грошову винагороду у 50 тисяч рублів.
Чому вони почали роздавати 50 тисяч рублів, тому що бажаючих отримати паспорт рф немає. Вони спочатку намагалися заманити якоюсь матеріальною допомогою у розмірі 10 тисяч рублів, виплачувати материнський капітал. Потім обмежили доступ до медицини, потім обмежили пересування наших мешканців по тимчасово окупованій території, потім повністю перекрили оббіг гривні й змусили мешканців стояти у довгих чергах за матеріальною допомогою, а також за гуманітарною допомогою.
"Також була ітерація, коли вони вивозили наших мешканців з селищ навколо Мелітополя і просто змушували рити могили, поки ті не погоджувались оформлювати паспорти рф. Все це вже пройшло, наші мешканці тримаються і чекають на Збройні Сили України. Тепер вони дали новий привід для того, щоб отримувати цей паспорт - це 50 тисяч рублів. Звичайно, це не дасть жодного ефекту і наші мешканці будуть чекати на повернення української державності", - сказав він.
по темі
Речник Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров заявив, що у Миколаєві пролунав вибух у приватному секторі
У суботу, 29 липня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" боєць 109 батальйону Збройних сил України Єгор Фірсов розповів про роботу на своїй ділянці
У суботу, 29 липня, речниця Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк заявила, що Сили оборони України вжили заходів для захисту портової інфраструктури
Також нашим військовим передано машини швидкої допомоги
Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк зробив заяву