У суботу зранку, 29 липня, речник Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров заявив, що у Миколаєві пролунав вибух у приватному секторі. Про це він повідомив у Telegram.https://t.me/Nazars_look/15527.

Попередньо здетонував касетний снаряд.

Подія сталася у приватному секторі на вулиці Нагорній в одному з районів Миколаєва. Речник наголошує, що причиною вибуху був не обстріл, а снаряд.

За попередньою інформацією, господар одного з приватних будинків та ще четверо його знайомих вирішили розібрати касетний снаряд. У результаті боєприпас здетонував.

Чоловіки отримали осколкові поранення різного ступеню тяжкості, їх госпіталізували.