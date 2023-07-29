У Миколаєві пролунав вибух: що трапилось [ Редагувати ]
У суботу зранку, 29 липня, речник Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров заявив, що у Миколаєві пролунав вибух у приватному секторі. Про це він повідомив у Telegram.https://t.me/Nazars_look/15527.
Попередньо здетонував касетний снаряд.
Подія сталася у приватному секторі на вулиці Нагорній в одному з районів Миколаєва. Речник наголошує, що причиною вибуху був не обстріл, а снаряд.
За попередньою інформацією, господар одного з приватних будинків та ще четверо його знайомих вирішили розібрати касетний снаряд. У результаті боєприпас здетонував.
Чоловіки отримали осколкові поранення різного ступеню тяжкості, їх госпіталізували.
Наголошую, не торкайтесь знайдених небезпечних предметів, зателефонуйте на спецлінію 102, аби фахівці зробили свою справу.
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