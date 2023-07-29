У суботу, 29 липня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" начальник координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, чи може ворог знищити всю портову інфраструктуру України.

Ми воліємо думати, що світова спільнота розуміє, що росія не зупиниться на тих актах погрози і попереднього попередження, яке вони випустили в напрямок портової інфраструктури півдня. Ми проголосили і акцентували увагу на тому, що захист від таких видів ураження нам потрібен насамперед проти надзвукових ракет нам потрібні засоби протиракетного, протиповітряного захисту.

Також вона розповіла, чи можуть росіяни повністю заблокувати Чорне море: