Зеленський відвідав Бахмутський напрямок [ Редагувати ]
У суботу, 29 липня, президент України Володимир Зеленський відвідав Бахмутський напрямок.
Бахмутський напрямок, передові позиції Сил спеціальних операцій. Сьогодні я тут, щоб привітати наших воїнів з їхнім професійним днем, ушанувати їхню силу. Заслухав доповідь командира, поспілкувався з військовими. Дуже потужні, дуже результативні. Дякую!
"Хоч деталей про актуальні операції ССО й не розкажеш – лише з часом, але виконання вами, хлопці, завдань заради України справді героїчне", - додав президент.
Слава Силам спеціальних операцій Збройних Сил України! Честь!
по темі
У четвер, 27 липня, президент України розкрив деталі роботи на Дніпропетровщині
У середу, 19 липня, президент України Володимир Зеленський заявив, що нічний удар росії доводить, що їхня мішень - не лише Україна
У пʼятницю, 14 липня, президент України Володимир Зеленський провів чергову Ставку
У понеділок, 10 липня, президент України Володимир Зеленський звітував про чотири насичені та продуктивні дні
Президент України Володимир Зеленський оцінив загрозу ядерного удару з боку рф, адже росія передала білорусі більшу частину ядерної зброї, яку мала поставити