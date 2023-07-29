У суботу, 29 липня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" директор АТ " Оператор ринку" Олександр Гавва розповів, чи допоможе підвищення розмірів тарифів відновити енергетику в Україні.

Одна допомога міжнародних партнерів, на жаль, є недостатньою. Зміна тарифів на електроенергію допомогла Україні втримати енергосистему. Це вимушений крок, адже дуже багато енергетичних обʼєктів вщент зруйновані, ми бачили, зокрема, по Харківський області. Вони потребують відновлення. Навіть після підвищення розміру тарифу, який наразі є пільговим, реальна вартість електроенергії мінімум вдвічі більша. Держава датує цей тариф і буде його дотувати через системи житлових субсидій.

"Проте, варто зазначити, що підвищення тарифу і кошти, отримані додатково компаніями, спрямовуються на відновлення енергетичної мережі і, безумовно, допоможуть пройти наступний опалювальний сезон, який буде найскладнішим, по моїм очікуванням", - додав він.

Він також зазначив, що наступна зима, за його прогнозами, буде ще важчою, ніж минула.