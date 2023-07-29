У суботу, 29 травня, президент України Володимир Зеленський на Донеччині поспілкувався з бійцями.

Українські ССО вже не дали окупувати нашу державу, знищити Україну та все, що в нас є: нашу ідентичність, наше життя. Дякую за те, що й через 520 днів дуже складної повномасштабної війни за нашу свободу та життя всіх нас, наших дітей, сьогодення й майбутнє нашої держави ви залишаєтеся такими ж міцними.