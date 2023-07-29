Зеленський поспілкувався з бійцям на Донеччині [ Редагувати ]
У суботу, 29 травня, президент України Володимир Зеленський на Донеччині поспілкувався з бійцями.
Українські ССО вже не дали окупувати нашу державу, знищити Україну та все, що в нас є: нашу ідентичність, наше життя. Дякую за те, що й через 520 днів дуже складної повномасштабної війни за нашу свободу та життя всіх нас, наших дітей, сьогодення й майбутнє нашої держави ви залишаєтеся такими ж міцними.
"На Донеччині поспілкувався з бійцями, привітав із Днем Сил спеціальних операцій, а також заслухав доповідь командувача ССО бригадного генерала Віктора Хоренка про роботу воїнів", - додав він.
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