"Велика честь привітати вас, потиснути руку": Зеленський звернувся до ССО [ Редагувати ]
У суботу, 29 липня, президент України Володимир Зеленський зробив заяву.
Донеччина. Підрозділи інформаційно-психологічних операцій та Руху опору ССО ЗСУ.
"Велика честь привітати вас, потиснути руку. Дякую за вашу роботу – дуже складну, дуже важливу, яку ми високо цінуємо", - сказав він.
З професійним святом вас! З Днем Сил спеціальних операцій!
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