Компанія SpaceX запустила на орбіту важку ракету Falcon Heavy з телекомунікаційним супутником Jupiter 3 компанії EchoStar. Це найважчий у світі супутник зв'язку, його вага 10,1 тонни.

Запуск ракети відбувся зі стартового майданчика LC-39A Космічного центру імені Кеннеді на мисі Канаверал у Флориді о 6:04 за київським часом.

Після запуску два бічні прискорювачі Falcon Heavy здійснили посадку на майданчиках LZ-1 та LZ-2.

Вартість супутника Jupiter 3 - $445 млн. Він призначений для високошвидкісного підключення до інтернету: його максимальна пропускна спроможність становитиме 500 гігабіт на секунду, охопивши територію США, Канади, Мексики та Південної Америки.

Нагадаємо, на початку липня SpaceX вивела на орбіту європейський телескоп Euclid для вивчення темної матерії.