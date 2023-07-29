До кінця 2023 року Україна отримає від США і винищувачі F-16 і ракети ATACMS з дальністю дії до 300 км. Це пояснюється наближенням праймеріз у США, на яких Демократична і Республіканська партія будуть висувати своїх кандидатів на президентських виборах.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

Праймеріз у Сполучених Штатах Америки відбудеться у січні місяці орієнтовно, напередодні початку виборчої кампанії. Вибори в листопаді 2024 року, тому до кінця року отримаємо і літаки, і далекобійні снаряди...

Наша кінцева мета - завершення війни, вона напряму залежить від виборів у Сполучених Штатах Америки. Сьогодні США регулюють графік поставок озброєння, а відтак їх інтерес у цій війні - у тому числі і вибори президента Джо Байдена на наступний термін...

Ми б за логікою подій мали б отримати літаки, як мінімум для прикриття неба. Я і багато моїх колег стверджували, що контрнаступ розпочинати без прикриття авіації неможливо. Але в міру обставин, які склалися на фронті, і політичних, у тому числі, контрнаступ був розпочатий, але не на повну потужність пішов.

Якщо брати історію з постачанням конкретно снарядів, то ми отримали касетні боєприпаси буквально нещодавно на тлі того, що розпочалася серйозна політична дискусія в Європі і США щодо передачі Україні додатково боєкомплекту.... Приїхали касетні, їм чимало в США, і це означає, що у будь-якому випадку потреби для недопущення просування росії вглиб території України будуть забезпечені.

Для них для всіх - Сполучених Штатів - історія України є і буде ще довго визначальним фактором їхнього успіху на зовнішній арені. І зараз республіканці доєднуються до цієї перемоги, бо вони вносять постійно резолюцій "давайте більше зброї, снарядів".

Це (підтримка України - ред.) проявляється в залежності від того, наскільки активне політичне життя в США. Зараз воно більш активне і всі розуміють, що на підході праймеріз.