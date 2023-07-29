Миколаїв отримав від Кабміну два з половиною мільярда гривень. Гроші підуть на відновлення водопостачання та об'єктів соціальної інфраструктури. За словами очільника Миколаївщини Віталія Кіма, роботи - масштабні і на реконструкцію того ж водопостачання, приміром, знадобиться два роки.

Загалом, в регіоні зруйновано понад 12 тисяч цивільних об'єктів. Російськими обстрілами пошкоджені житло, медичні та навчальні заклади, а ще критична інфраструктура. Серед пріоритетів віднолення мости, дороги, системи елкектро- та водопостачання. Докладніше - в наступному сюжеті.

Це Снігурівщина. Після підриву росіянами Каховської ГЕС. Під водою врожай, будинки, дороги та мости. Зокрема і ті, ще незадовго до цього вдалося відновити - після деокупації.

Іван Кухта - начальник Снігурівської міської військової адміністрації:

Кожен міст для нас дуже важливий. Кожен міст розділяється річкою Інгулець і центральним магістральним каналом для зрошення Миколаївщини і частково Херсонщини. Тому мостів в колищньому Снігурівському районі дуже багато.

З підірваних переправ 8 вже відновили. Щоправда на деяких з них роботи ще тривають. Крім того, найближчими місяцями візьмуться за мости, які змило під час повені. Загалом із 20 зруйнованих переправ у Миколаївській області вже відновили 17.

Віталій Кім - голова Миколаївської обласної військової адміністрації:

Силами було зроблено обласного бюджету трохи, бізнесу, військових та UNAITED 24, які збирали гроші. Це військовий шляхо-відновлювальний полк. Служба в грудні приїхала до Миколаївської області і вже відновила 10 мостів самостійно.

Постраждали від снарядів окупантів і пам'ятки архітектури.

Це уламок ракети С300. Він застряг в дереві, він залишиться на згадку.

Це колишній російський театр. Будівлю з віковою історією "асвабаділі" минулої осені. Ракетою... Руйнування - всередині та у дворику, в перші дні ліквідовували самі співробітники. Допомогли донатами театрали. Нещодавно з обласного бюджету виділили кошти на грунтовний ремонт.

Артем Свистун - директор Миколаївського художнього драматичного театру:

Близько 7 млн було виділено з обласного бюджету. Замовник Управління капітального будівництва. Зробили проектно-кошторисну документацію через систему Прозоро, провели конкурс. Зараз першочергові заходи по відновленню театру, щоб мали можливість підготуватися до зимового періоду.

Неабиякий виклик для Миколаївщини - житловий сектор після обстрілів. Зруйновано чи пошкоджено майже півтори тисячі багатоповерхівок, більше 7 тисяч - приватних будинків. Більшість із них - в Миколаєві. Передусім намагаються полагодити дахи, забезпечити людей ОСБ плитами. Є і низка договорів і про розбір будинків, експлуатація яких неможлива. Втім роботи гальмуються.

Олександр Сєнкевич - міський голова Миколаєва:

Приходимо в 4-підʼїздний будинок. 2 зруйновано, потрібно їх розібрати. Експертиза показує, що можна відновити 2 підʼїзди, скріпити їх і запустити в роботу. Для цього потрібно відселити людей на випадок аварійної ситуації. Люди відмовляються.

Попереду ще багато роботи і планів, зокрема, і з іноземними партнерами, і з державою. Так, нещодавно на відновлення шкіл і дитсадків Миколаївщина отримала від Фонду ліквідації наслідків збройної агресії 626 мільйонів. А днями регіону ще додатково виділили 667 млн від Агенції з відновлення України.