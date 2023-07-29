Їм теж потрібно світло. Харківські енергетики відремонтували лінію електропередач, яка живить екопарк. Роботи довелось виконувати ризикуючи життям. Все через велику кількість нерозірваних снарядів. Втім, усі роботи виконані. І вже до зими в екопарк можуть повернутися мешканці. Більше - в матеріалі.

Цей куточок харківського екопарку виглядає так, ніби війна вже позаду. Тут діти, що спілкуються зі звірятами. Та ця ідилія оманлива. Кількадесят метрів і ось - стрічки, що загороджують небезпечні ділянки, попередження про міни, побиті снарядами вольєри.

Костянтин Анісімов, керівник екопарку з експлуатації:

В саму будівлю, у кровлю, десь 2-3 прильоти, які частково, але дуже-дуже серйозно зруйнували покрівлю будівлі. тут були і перші загиблі мавпи.

Рашисти вбили сотні тварин. Люди, що відчайдушно намагалися врятувати переляканих звірів та птахів, теж гинули та зазнавали поранень.

Костянтин Анісімов, керівник екопарку з експлуатації:

Коли перші групи до Харкова тут, на місці… в поселке П'ятихатки точились перші дуже жорстокі бої. Дуже гаряче тут було. Як для персонала, так і для тварин.

Ситуація ускладнювалася ще й тим, що тварин через постійні обстріли не можна було ані нагодувати, ані напоїти. Лінії електропередач, що живили усю інфраструктуру, також були розтрощені.

Костянтин Анісімов, керівник екопарку з експлуатації:

Перестала поступати електроенергія до екопарку, перестали працювати насоси, подавати воду. Фактично, життя зупинилось з цієї миті, тому що знаходитися здесь було дуже… смертельно я б сказав.

Після того, як територією пройшлися сапери - тут нарешті дочекалися електриків. Саме від того, як швидко заживлять екопарк, залежить і його відродження.

Костянтин Анісімов, керівник екопарку з експлуатації:

З електрикою ми відновлюємо роботи усі… по усіх напрямках. Це подача води, освітлення зон та запуск сюди будівельників, які почнуть демонтажні роботи тих будівель, що затвердило керівництво під демонтаж або реконструкцію.

Енергетики пояснюють: хоча ця лінія й доволі коротка - трохи більш як три кілометри, зруйнована була вона відсотків на шістдесят. Тому швидко повернути струм не вдалося.

Володимир Климчук, керівник Дергачівського РЕМ:

Це відновлення в нас відбувалося в декілька етапів із-за складності даної місцевості по насищенності, може не стільки мін і взривних речовин, як снаряди нерозірвані після прильотів. Тому, те що ми могли безпечно виконать роботи, почати вдоль Белгородской траси - це перший етап був.

А от початку другого етапу енергетики чекали близько трьох місяців, адже завести на територію екопарку важку техніку та ремонтні бригади було неможливо, доки свою роботу завершать піротехнічні групи.

Володимир Климчук, керівник Дергачівського РЕМ:

Дана територія, де ми зараз знаходимся з вами, була повністю закрита для виконання робіт та можливості заїзду техніки.

Цього тижня підстанцію екопарку нарешті заживили, тож можна починати відбудову екопарку. Масштаби руйнувань разючі, тож, скільки часу триватиме відновлення - поки говорити зарано. Тож поки завдання - створити умови і до зими повернути у харківський екопарк якомога більше мешканців.