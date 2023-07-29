Били по портам, морській інфраструктурі та центру міста. З півсотні пам'яток архітектури пошкоджено в Одесі. Ушкодження нині оцінюють екпсерти ЮНЕСКО. Нагадаю, історичний центр міста визнано світовою спадщиною організації. Тож всі будівлі знаходились під її охороною.

Європейські фахівці нині прибули до Одеси і вже розпочали роботу. Тож, наскільки серйозні ушкодження, і як місто відновлюється після терористичних атак, розкажуть наші кореспонденти.

Ось, застряв.. а ось тут - пройшов уламок, консьєржку відкинуло до стіни. Вона тільки постраждала від порізів.

Під час останнього масованого удару рашистів по Одесі крилата ракета впала за 20 метрів від цього будинку. Постраждало 70 відсотків квартир. Але головне, кажуть мешканці, що всі вижили. На сходовій клітини й досі кров. Вибуховою хвилею людей, які бігли в сховище, відкинуло на стіни, а у ліфті обірвався трос.

Ігор Куций, голова ОСББ:

Дочка моя була в ліфті, ліфт обірвався, ми її витягали, вона теж постраждала.

Поруч із пошкодженим будинком працює представниця районної адміністрації. Такі точки допомоги встановили у місцях найбільших руйнувань. За годину фахівчиня зареєструвала шість заяв на компенсацію.

Ніна Ланіна, головний спеціаліст Приморської районної адміністрації Одеси:

Об'єм пошкодження фіксується актом, і на основі об'єму пошкоджень районна адміністрація перечисляє кошти на банківський рахунок з міського бюджету. Даємо компенсацію на вікна, на віконні рами і на двері.

Для відшкодування більш серйозних втрат доведеться реєструватися у застосунку Є-Відновлення. Проте, компенсувати заміну вікон обіцяють швидко. Тож люди потроху починають ремонт. Складніше тим, хто мешкає у пам'ятках архітектури державного та місцевого значення. За останні дві терористичні атаки в Одесі було пошкоджено 50 історичних будівель.

Щоб оцінити завдані культурі світу збитки, їх має оглянути міжнародна комісія. Команда, до якої увійшлипредставники ЮНЕСКО, почала працювати сьогодні.

Одним з перших, вочевидь, інспектуватимуть Спасо-Преображенський собор. Адже стіна, на яку припав удар ракети, може обвалитися.

Олег Бриндак, заступник Одеського міського голови:

Дійсно, дійшли висновку, що є потреба демонтувати цей правий флігель, тому що він загрожує обваленням. І це - та першочергова робота, яку ми маємо зробити, тому що є загроза життю людей.

Але собор є пам'яткою історії, тому спершу буде експертиза.

Олег Бриндак, заступник Одеського міського голови:

Ми очікуємо міжнародних фахівців, фахівців ЮНЕСКО, щоб вони зафіксували ці порушення, знищення культурних пам'яток. Частина з них - то будуть українські архітектори, спеціалісти, частина - закордонні. Після чого ми зможемо, як міська влада приступити до консервації цих об'єктів.

Експертиза дозволить не тільки зафіксувати факт руйнації пам'ятки, а й оцінити збитки.

Олександр Бабич, керівник громадської організації:

Їх треба оцінювати виключно професійно. Для того потрібні експертні комісії, які даватимуть оцінку навіть кожному елементу архітектури, який постраждав: чи він був аутентичний, скільки коштуватиме його реставрація.

Олександр - краєзнавець, який брав участь у підготовці номінаційного досьє Одеси для ЮНЕСКО. Каже, місцевих спеціалістів, здатних після прильоту ракети, якнайшвидше від'єднати найцінніші уламки від будівельного сміття вкрай не вистачає.

Олександр Бабич, керівник громадської організації:

Вибачте, я не мав таких навичок, тому що як в історика в мене не було необхідності працювати на місцях, куди прилетіла ракета.

Вчитися доводиться на ходу. Найближчим часом, каже Олександр, для місцевих експертів проводитимуть спеціальний тренінг.

Олександр Бабич, керівник громадської організації:

Щоб вони дуже швидко могли проводити першочергові роботи. Коли не може заходити просто будівельник, а потрібне, щоб заходив реставратор. Який буде чітко фіксувати всі елементи, збирати їх окремо, для того, щоб ми потім ми мали можливість їх відновлювати.

Після оцінки збитків, за рахунок міського бюджету памʼятки законсервують, аби негода не прискорила руйнацію.

Світлана Жекова, директорка Будинку вчених:

Нам зараз треба законсервувати, задокументувати все, що тут сталося, всі пошкодження, для цього працюють фотографи. Ми будемо планувати реставраційні роботи, вони дуже великі тут за обсягом, потребують багато фінансування. Я думаю, що ми все відновимо.

Реставрувати та відбудовувати пам'ятки під час повномасштабних бойових дій, кажуть експерти, недоцільно. Проте, сподіваються, після перемоги України світ допоможе відновити перлини архітектури в Одесі.