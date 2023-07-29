Перекидання найманців ПВК "Вагнер" з боку Білорусі до Сувалкського коридору, яким проходить польсько-литовський кордон, може означати, що росія готується до "гібридного" нападу на Польщу або Литву.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.