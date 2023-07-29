Буде провокація на Польщу або Литву: експерт пояснив перекидання ПВК "Вагнер" на захід Білорусі (відео) [ Редагувати ]
Перекидання найманців ПВК "Вагнер" з боку Білорусі до Сувалкського коридору, яким проходить польсько-литовський кордон, може означати, що росія готується до "гібридного" нападу на Польщу або Литву.
Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.
Дві мети. По-перше, буде провокація або на Польщу, або на Литву. Адже вони рухаються в район Сувалкського коридору. Це цікава історія в частині транзитного контролю шляху з росії до Калінінградської області. Свого часу путін на це зважав, і якщо брати до уваги минулий рік, то на росії дуже часто говорили про провокації саме у цьому регіоні.
Або це дійсно буде похід на Жешув (Польща - ред.), як то анонсував сам лукашенко - не випадково це було сказано. І після того, як буде здійснено такі диверсійні операції на кордоні з Литвою і Польщею, ця група легко перелетить до Африки. Для завершення історії по контролю тих залишків територій, які ще може росія контролювати. Адже свій вплив в Африці вона втрачає потужно....
Мрія росії, як на мене, - втягнути країни НАТО у війну. Бо програти НАТО буде для них набагато корисніше, ніж програти Україні (або не виграти).
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