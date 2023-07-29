Історія багатостраждальної душі міста Марії. У Кривому Розі презентували виставку присвячену Маріупольському драмтеатру. До щемливої експозиції увійшли понад сто світлин. Тут і архівні фото зроблені за мирних часів і ті, що відображають усю сутність країни-агресорки, яка в березні 2022-го, скерувавши на драмтеатр авіабомбу, вбила щонайменше три сотні городян. Більше подробиць - в репортажі нашого кореспондента Артура Терещенка.

На цих світлинах - історія зруйнованого окупантами Маріупольського драматичного театру. Його 16 березня 2022-го цілеспрямовано розбомбила російська авіація. В той час в підвальних приміщеннях будівлі від ворожих обстрілів ховалися мирні жителі, більшість з яких - діти. Скільки людських життів забрав той трагічний день -невідомо й досі. За різними підрахунками, рашисти вбили від 300 до шести сотень громадян України.

В 2014-му через російську агресію Олександра Новікова втратила домівку в рідному Донецьку, а після повномасштабного вторгнення окупантів вдруге вже в Маріуполі. Дівчині згадує: із палаючого міста Марії їй разом із родиною вдалося вирватися через добу після масового вбивства людей в Маріупольському драмтеатрі.

Олександра Новікова, переселенка з Маріуполя:

Це було дуже важко. Це було на наступний день після того, як якраз таки упала авіабомба на наш драмтеатр. Це дуже боляче, бо я проїзджала мимо - це було ну ми бачили, як він горів, палав, ми чули нібито крики людей.

Аби ніколи не забути про криваві злочини росіян на українській землі, в Кривому Розі, який розділив біль маріупольців, відкрили тематичну фотовиставку "Театр. Душа Маріуполя". Ініціатором став центр допомоги, який за підтримки місцевої влади вже майже рік допомагає переселенцям адаптовуватися до нових умов життя.

Володимир Курський, керівник центру допомоги переселенцям:

Хочемо донести всій країні те жахіття, які відбувалося в нашому Маріуполі, руйнування наших культурних, історичних пам'яток. Тому сьогодні в Кривому Розі виставка понад 100 світлин нашого маріупольського театру, акторів і все, що пов'язано з нашим театром.

В експозиції представлені архівні світлини - від періоду відкриття маріупольського Драмтеатру до сьогодення, коли від будівлі з унікальною архітектурою залишилися лише напівзруйновані стіни.

Людмила Остапенко, кураторка підтримки переселенців з Маріуполя:

Вони всі однаково важливі, тому що нам треба пам'ятати і про мирні часи, і про вклад нашого маріупольського театру і взагалі, людей Маріуполя в культуру і все таки зафіксувати, що саме було, яка страшна подія сталась 16 числа і бо, на жаль, зараз його повністю вже демонтували і надалі доля його невідома.

Фотовиставка - це вже третій спільний проєкт центру допомоги переселенцям та громадської організації "Арт-культура". За цей рік для мешканців регіону організували показ вистави "Тримаймося разом" маріупольського театру "Концепшн" та святковий концерт маріупольської філармонії.

Ольга Якубовська, голова громадської організації:

Культура Маріуполя, культура Кривого Рогу, взагалі то українська культура - вона нероздільна, неподільна. Тобто ми усі разом, і коли ми усі разом, вдається реалізовувати такі проєкти.

Експозицію "Театр. Душа Маріуполя" світлини якої нагадують про мирні часи, акторів маріупольського драмтеатру, вистави поставлені на його сцені, а також воєнні злочини росіян, вже оцінили в Дніпрі та Києві. В самому ж Кривому Розі, який від початку повномасштабної війни став другою домівкою для вісімдесяти тисяч вимушених переселенців, виставку можна побачити по вихідних в стінах місцевого цирку. Вхід для відвідувачів безкоштовний.