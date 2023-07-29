Три тисячі - аварійні, найкритичніші обʼєкти - у Києві. Це попередні результати інспекції мостів. Експертні комісії працюють по всій країні: оглядають переправи, формують план усунення недоліків.

Чому мости "втомлюються"? І що робити з ними у столиці? Євген Бригар - далі з усіма подробицями.

Це не кора дерева, це метал, який просто проіржавів наскрізь.

Столичні мости - просто розсипаються, до того ж уже не перший рік - робить висновок представник експертної комісії. Усе через неналежний догляд - каже фахівець. Тріщини в бетоні ніхто не замазував, дренажі - не чистив. І тепер вода для київських мостів - немов кислота для всього живого.

Дмитро Беспалов, експерт з транспортного планування:

Коли вона починає текти, не так як проектно побудована споруда, починається надмірне руйнування. Потрібно це зафарбовувати, закривати певними гідроізоляційними шарпами. Тобто, це щорічний захід. Щороку потрібно робити певні дії.

Це значно дешевше, ніж робити капітальні ремонти - каже Дмитро Беспалов. Бо ж неналежна увага до мостів призвела до того, що 15 відсотків столичних споруд - у критичному стані: є пошкодження балок, відшарування бетону, корозія арматури... Просто замазувати шви - там уже пізно...

Дмитро Беспалов, експерт з транспортного планування:

Йде мова про не менше, ніж капітальний ремонт. Це, грубо кажучи - побудувати нову споруду. Тобто, це все зняти, перевірити фундамент, підсилити опори, можливо, нові поставити. І фактично збудувати новий об'єкт. Новий об'єкт - сотні мільйонів гривень.

Експерт зазначає - зважаючи на нинішнє планування Києва, деякі мостові переїзди в місті доцільніше знести, натомість - зробити прямі дороги. Менше грошей, менше часу. Та це лише попередні висновки, які роблять експерти комісії - нині вони проводять лише поверхневий огляд мостів. У глобальній перспективі мають намір запропонувати абсолютно новий підхід до утримання мостів в Україні. Зокрема, зобов'язати балансоутримувачів щороку оглядати і в разі потреби - ремонтувати переправи. Підказати, що, де і коли треба підлатати допоможе аналітично-експертна система управління мостами.

Артем Безуглий, директор ДП "Державний дорожній науково-дослідний інститут ім. Шульгiна":

Ми забиваємо в ту систему інформацію щодо технічних показників щодо мостових споруд, і далі нам система дозволяє спрогнозувати, чи буде ця мостова споруда руйнуватися, як будуть вести себе її конструктивні елементи. І взагалі вона дозволяє нам пріоритезувати видатки. Більше того, ця система каже: ось тут потрібно зробити поточний ремонт, тут капітальний. Тобто, немає такого суб'єктивного втручання в процес. Що я, наприклад, хочу зараз ось цей, а ці почекають.

Які мости потребують ремонту у першу чергу - представники комісії з'ясовуватимуть до 30-го вересня. Експертам залишається перевірити технічний стан приблизно третини мостових споруд по всій країні.