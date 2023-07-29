На чемпіонаті світу з фехтування в італійському Мілані жіноча збірна України з Ольгою Харлан вийшла до 1/4 фіналу турніру. Про це повідомив міністр молоті та спорту Вадим Гутцайт.

У командних змаганнях в жіночій шаблі Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова сьогодні в 1/16 фіналу перемогли команду Узбекистану - 45:27, а у поєдинку за вихід до чвертьфіналу здолали суперниць з Італії - 45:33.

У неділю, 30 липня, наші дівчата в 1/4 фіналу зустрінуться зі збірною США.

Перед стартом командної першості Україна ризикувала залишитися без своєї лідерки Ольги Харлан. У першому раунді Ольга перемогла росіянку Ганну Смірнову та відмовилася потиснути їй руку. За це отримала дискваліфікацію, але у підсумку її відсторонення від участі у чемпіонаті світу призупинили.

Міжнародний олімпійський комітет надіслав листа Харлан, у якому повідомили про її автоматичний допуск до Олімпіади-2024.