Як Сили оборони відбивають настирливі атаки ворога: репортаж з передової [ Редагувати ]
На північному фланзі східного фронту росіяни і досі намагаються наступати. Хочуть пробити нашу оборону на Харківщині в районі Куп'янська, та на Луганщині у напрямку Ямпіль-Лиман. Там ідуть запеклі та вкрай важкі бої. У Серебрянському лісі рашистам вдалось просунутись на кілька кілометрів, але наші захисники змогли втримати навалу і стабілізувати фронт. Як сили оборони відбивають настирливі атаки рашистів - дивіться в ексклюзивному матеріалі Станіслава Кухарчука.
Станіслав Кухарчук – кореспондент:
Куп'янськ – невеличке, але стратегічно важливе містечко на Харківщині. Воно потрапило під окупацію ще на початку повномасштабного вторгнення, а було звільнене тільки восени. І ось менш ніж за рік росіяни знову рвуться сюди. Там, за сім кілометрів від передмістя зараз точаться важкі бої. Збройні сили роблять все можливе і неможливе, аби ворог знову не прийшов до Куп'янська.
Саме місто під постійними ракетними та авіа- ударами росіян. Хоча час від часу дістає сюди і ворожа артилерія - фронт надто близько.
Група українських десантників вирушає змінити своїх побратимів у шанцях. Дорогою хлопці мовчазні і максимально зосереджені. Основні бої під Куп'янськом зараз точаться в навколишніх лісах, артилерією вони побиті і скалічені, але ще дають змогу непомітно підходити до позицій.
На позиціях починається дощ, а значить і відносна тиша. В таку погоду ні наші, ні ворожі дрони намагаються не застосовувати, разом з ними - зменшує інтенсивність і артилерія. В цих окопах пліч-о-пліч тримають оборону звичайна піхота і десантники.
Піхотинець Сергій уважно вдивляється у далечінь. Лінія фронту під Куп'янськом хоч і стабілізувалась, та росіяни не полишають спроб знову захопити місто.
Сергій - військовослужбовець піхотної бригади ЗСУ:
Позиції …тут треба пильнувати добре …ну зараз тихо. Поки тихо, погода така, що дрон не полетить - поки тихо в даний момент. Вибухи …ну от, що через 5 хвилин …через 5 секунд.
Попри свій відносно юний вік, десантнику Назару всього 21 - хлопець вже досвідчений воїн. Але в таких умовах, як під Куп'янському, воювати йому доводиться вперше… Адже ліс маскує і росіян.
Назар - військовослужбовець десантної бригади ЗСУ:
Вони намагаються саме просунутись, але в лісі в них не дуже це виходить. Ліс - це один з важких видів бою…от в місті і в лісі …тому тут вони менше тиснуть, але намагаються.
Дощ закінчився і артилерія взялась за роботу інтенсивніше. Руслан і його мінометний розрахунок готуються до бою - наші дрони виявили цілі противника і їх треба терміново накрити.
Розрахунок Руслана - один з найкращих в підрозділі. За почерком його роботу вже в пізнають і росіяни, і від них він не ховається.
Руслан - військовослужбовець десантної бригади ЗСУ:
Переважно піхота, бліндажі, піхота. Менше техніки … тут вони менше техніки використовуть, а якщо використовують, то тільки за рідкістю. Ми ж воюємо для своєї країни, а не для когось, хай знають, хто проти них стоїть, тим паче нашу мінометку вони добре знають …і полюють на неї.
Луганщина - Лиманський напрям. Тут росіяни теж намагаються просуватись і повернути втрачене під час контрнаступу Збройних сил восени минулого року. Більшість боїв тут також відбувається в лісовій місцевості і на доволі значній території.
Сереблянське лісництво зараз стало однією з найгарячіших точок східного фронту. Застосовуючи методику вогневого валу, росіяни хоч і повільно, але просуваються скрізь лісові хащі до дороги на Лиман. Після ранкової роботи артилеристи -десантники готують каву. Такі хвилини тиші тут бувають не часто, тому хлопці користуються моментом.
Цього разу росіяни навіть дали хлопцям можливість допити каву і трохи перепочити. Але з першими вибухами пекельна робота знову закипає…
Тільки влучною стрільбою і в швидкому темпі хлопцям вдається зупинити росіян. І лісові хащі для 122 міліметрових снарядів зовсім не перешкода…
Тарасові у свої 24 довелось пережити бої в Гостомелі, місяць він виходив з оточення під Бучею, а вийшовши,повернувся в стрій. …щоправда про той період він не любить згадувати - в його душі ті події залишили глибоку рану.
А й про теперішні бої під Лиманом він розповідає без зайвих деталей, як про буденну і важку роботу. Зараз його підрозділ намагається стабілізувати ситуацію в Сереблянському лісництві, та зробити це не просто - росіяни постійно давлять масованим вогнем.
Тарас - військовослужбовець десантної бригади ЗСУ:
У них всього хватає і хватає в них з головою у них його занадто багато. Тому, що були такі випадки, що знаходили снаряди вже цього року виготовлення ..це відчувається - більше вогню, більше штурмів.
Та хлопці більш ніж впевнені, що фронт незабаром тут стабілізується. Для цього ці героїчні бійці прикладають просто надлюдські зусилля.
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