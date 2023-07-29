Вибух на складі піротехніки в Таїланді

Щонайменше дев'ять людей загинули, ще 130 було поранено через вибух на складі піротехніки в місті Сунгайколок у південній провінції Таїланду Наратхіват на кордоні з Малайзією. Про це повідомив телеканал Thai PBS.

Причина вибуху на складі поки не встановлена.

Ударною хвилею у місті пошкодило ринок, торговий центр та 150 будинків. Деякі будинки повністю зруйновані. Наразі рятувальники розбирають завали.

Пожежники не можуть загасити пожежу на складі через те, що піротехніка продовжує вибухати.

Місцева влада розгорнула пункт гуманітарної допомоги для тих, хто втратив домівки.