Розклад автобусів люди можуть дізнатися в голови громади.

Ще один "інфраструктурний" виклик - зруйновані дороги. Тільки за минулий рік через бойові дії пошкоджено понад 25 тисяч кілометрів автошляхів. Найбільше страждають прифронтові регіони. Місцеві там просто не можуть пересуватися і через стан покриття доріг, і через постійні обстріли.

На Запоріжжі волонтери розробили 6 соціальних маршрутів. На кожен з них автобуси виїздять двічі на тиждень. Людей забирають, везуть до містечка, а за кілька годин знову розвозять по домівках. З пасажирами одного з соціальних маршрутів поспілкувався наш Сергій Вендін.

На ганку біля розбитої сільради збираються люди. Чутно, як вдалині працює артилерія. До лінії фронту звідси трохи більше 10 кілометрів.

Сергій, місцевий мешканець:

Чуєм, що стріляють. Каждий місяць нас б'ють. Каждий місяць, начало, 9 апреля, потом 11-го мая, і оце 6 іюня - оце все КАБами фігачать.

Сергій разом з односельцями поспішає на автобус до Новомиколаївки. Там можна запастися продуктами, сходити до лікарні, пенсійного фонду, соцслужби. До повномасштабного вторгнення рашистів селяни усе це могли зробити в Оріхові. Та зараз місто потерпає від постійних обстрілів загарбників.

Сергій, місцевий мешканець:

Города ж Оріхова нема. В Новоніколаевку їдем скупиться хоч щось-небудь. Щас покат от, нам надо їхать, мєста надо занімать…

На маршруті працюють волонтери. За кермом ПАЗа Анатолій - переселенець з Гуляйполя. Він їздить на кількох соціальних маршрутах. Один з них - до рідного міста.

Анатолій, водій-волонтер:

Важко, але людей багато живе, можна сказать, дома. Місто неузнаваїме, побите дуже страшно.

Чоловік не знає, чи вцілів його будинок.

Анатолій, водій-волонтер:

Додому хочеться заїхать, глянуть хоть там щось живе-ціле єсть. Якось не ріскую, щоб і автобус не разбомбили.

Фаріда - з Новоселівки. Це за 7 кілометрів до лінії фронту, каже жінка. Більшість часу проводить в укритті, ховається від артилерійських обстрілів.

Вчора на огороди прилетело три штуки к нам.

Разом з нею у селі залишилося 32 жителів. Люди виживають без світла, газу, та води. Староста привозить їм гуманітарку. Соціальним маршрутом жінка їде до аптеки.

Фаріда Кречко, пасажирка автобуса:

У нас одна машина на село. Если б вы ее бачили. Там ни заднего стекла нет, ничего абсолютно.Вот так и ездим. Она в Чаривному под обстрелами была. Выехали и все.

Дорогою до Новомиколаївки автобус робить 8 зупинок. На одній із них підсіла Ольга. На кінцевій, в Новомиколаївці, збирається пересісти на автобус до Запоріжжя. Їде на вихідні до дітей у гості.

Ольга, пасажирка автобуса:

У вівторок назад. Хорошо, що їде маршрутка вообщє. Так цепляємося до солдатів, а вони не беруть. А тепер, бач, маршрутку пустили як хорошо, я з Запорожья приїжджаю і на Красний Яр. Спасібо, що бесплатно.

Волонтери розробили вже 6 маршрутів по Запорізькій області. Розклад автобусів люди можуть дізнатися в голови громади.

Олена Морочковська, консультантка з питань захисту Запорізької філії гуманітарної місії:

Перед тим, як маршрут починає існувати, перед тим старости всіх громад роблять об'яву, збирають людей, в них є в вайбері групи громад, соціальні мережі - таким чином доводять людям до відома і вони дізнаються про цей маршрут. Звичайно робимо ставку на самі віддаленні села, тому що звідти найскладніше дістатися районних центрів.

У місті пасажири мають майже 4 години на особисті справи. Потім цей же автобус відвезе їх додому.