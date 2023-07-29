На Запоріжжі волонтери розробили 6 соціальних маршрутів: на кожен з них автобуси виїздять двічі на тиждень [ Редагувати ]
Ще один "інфраструктурний" виклик - зруйновані дороги. Тільки за минулий рік через бойові дії пошкоджено понад 25 тисяч кілометрів автошляхів. Найбільше страждають прифронтові регіони. Місцеві там просто не можуть пересуватися і через стан покриття доріг, і через постійні обстріли.
На Запоріжжі волонтери розробили 6 соціальних маршрутів. На кожен з них автобуси виїздять двічі на тиждень. Людей забирають, везуть до містечка, а за кілька годин знову розвозять по домівках. З пасажирами одного з соціальних маршрутів поспілкувався наш Сергій Вендін.
На ганку біля розбитої сільради збираються люди. Чутно, як вдалині працює артилерія. До лінії фронту звідси трохи більше 10 кілометрів.
Сергій, місцевий мешканець:
Чуєм, що стріляють. Каждий місяць нас б'ють. Каждий місяць, начало, 9 апреля, потом 11-го мая, і оце 6 іюня - оце все КАБами фігачать.
Сергій разом з односельцями поспішає на автобус до Новомиколаївки. Там можна запастися продуктами, сходити до лікарні, пенсійного фонду, соцслужби. До повномасштабного вторгнення рашистів селяни усе це могли зробити в Оріхові. Та зараз місто потерпає від постійних обстрілів загарбників.
Сергій, місцевий мешканець:
Города ж Оріхова нема. В Новоніколаевку їдем скупиться хоч щось-небудь. Щас покат от, нам надо їхать, мєста надо занімать…
На маршруті працюють волонтери. За кермом ПАЗа Анатолій - переселенець з Гуляйполя. Він їздить на кількох соціальних маршрутах. Один з них - до рідного міста.
Анатолій, водій-волонтер:
Важко, але людей багато живе, можна сказать, дома. Місто неузнаваїме, побите дуже страшно.
Чоловік не знає, чи вцілів його будинок.
Анатолій, водій-волонтер:
Додому хочеться заїхать, глянуть хоть там щось живе-ціле єсть. Якось не ріскую, щоб і автобус не разбомбили.
Фаріда - з Новоселівки. Це за 7 кілометрів до лінії фронту, каже жінка. Більшість часу проводить в укритті, ховається від артилерійських обстрілів.
Вчора на огороди прилетело три штуки к нам.
Разом з нею у селі залишилося 32 жителів. Люди виживають без світла, газу, та води. Староста привозить їм гуманітарку. Соціальним маршрутом жінка їде до аптеки.
Фаріда Кречко, пасажирка автобуса:
У нас одна машина на село. Если б вы ее бачили. Там ни заднего стекла нет, ничего абсолютно.Вот так и ездим. Она в Чаривному под обстрелами была. Выехали и все.
Дорогою до Новомиколаївки автобус робить 8 зупинок. На одній із них підсіла Ольга. На кінцевій, в Новомиколаївці, збирається пересісти на автобус до Запоріжжя. Їде на вихідні до дітей у гості.
Ольга, пасажирка автобуса:
У вівторок назад. Хорошо, що їде маршрутка вообщє. Так цепляємося до солдатів, а вони не беруть. А тепер, бач, маршрутку пустили як хорошо, я з Запорожья приїжджаю і на Красний Яр. Спасібо, що бесплатно.
Волонтери розробили вже 6 маршрутів по Запорізькій області. Розклад автобусів люди можуть дізнатися в голови громади.
Олена Морочковська, консультантка з питань захисту Запорізької філії гуманітарної місії:
Перед тим, як маршрут починає існувати, перед тим старости всіх громад роблять об'яву, збирають людей, в них є в вайбері групи громад, соціальні мережі - таким чином доводять людям до відома і вони дізнаються про цей маршрут. Звичайно робимо ставку на самі віддаленні села, тому що звідти найскладніше дістатися районних центрів.
У місті пасажири мають майже 4 години на особисті справи. Потім цей же автобус відвезе їх додому.
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